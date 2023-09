“Tenemos la llave para rechazar, pero no tenemos la llave para aprobar”: Luis Silva se refiere a discusiones sobre trabajo del Consejo Constitucional

Varias han sido las criticas que se le han realizado al trabajo del Consejo Constitucional, sobre todo en el proceso de aprobación de enmiendas. Al respecto se refirió el jefe de bancada del Partido Republicano en el Consejo Constitucional, Luis Silva comentando en Radio Concierto que “dar por cerrada cualquier discusión sería no solo imprudente, sino desconocer el diseño mismo de la confección de este proyecto de Constitución. Ahora estamos votando en el pleno y podría dar la sensación de que se están cerrando las materias de forma definitiva, pero no es así”.

Con respecto a la etapa definitoria del proceso dijo “la libertad de elección es entrecomillas una línea roja” porque esperan que algunas materias queden como ellos las redactaron.

Eso sí sostuvo que están abiertos a conversar: “Somos absolutamente conscientes de que estamos en un momento de inflexión y somos absolutamente consientes que tenemos que estar siempre abiertos a conversaciones con miras a mejorar el texto”.

Agregando que “eso tiene que conjugarse con el hecho de que la discusión no se ha cerrado y evidentemente yo no tengo la bola de cristal ni como jefe de bancada ni como la bancada más numerosa tenemos el monopolio. Tenemos la llave para rechazar, pero no tenemos la llave para aprobar”.

Y fue claro al decir que “yo no estoy seguro de qué es lo que vaya a hacer fracasar este proyecto. Lo que sí tengo claro es que la dinámica que se dio en el Comité de Expertos no se puede replicar en el Consejo Constitucional”.