No sería su sonrisa: Investigadores habrían descubierto el real misterio tras La Mona Lisa

La Gioconda o Mona Lisa es una de las obras de artes más conocidas del mundo, y precisamente por la misteriosa expresión que muestra su protagonista.

Este misterio ha sido debatido por años, sobre quienes afirman que la pintura muestra una mujer sonriendo, mientras que otros no, es por esto que un grupo de científicos se propuso investigar la real razón de la atracción por esta pintura.

En primer lugar, analizaron la historia del pintor de la obra, Leonardo da Vinci, teniendo como antecedente el uso experimental que tuvo con los materiales que usaba a la hora de pintar sus obras y las técnicas que usó.

En este sentido, descubrieron que el italiano utilizó una mezcla de óleo al plomo bastante particular para la capa preliminar, lo que, hasta la publicación de esta investigación en el Journal of the American Chemical Society, no había sido tomado en cuenta a la hora de analizar la obra.

Profundizando el estudio sobre los materiales que usó da Vinci, descubrieron plumbonacrita en el lado superior derecho de la pintura, un mineral que era muy poco usado en los años en los que se pintó la obra (1503 y 1519)

Este pedazo de la obra mide menos de 100 micras. Cada micra mide una milésima parte de un milímetro.

Conclusiones de la investigación

Pese a estos antecedentes, Víctor González, uno de los responsables de la investigación, explicó a El País que Leonardo da Vinci no usó plumbonacrita ni como pigmento ni como parte de su paleta, por lo que se cree que la aparición de este elemento en la pintura se debe a una reacción química en el cuadro.

Según González, da Vinci mezcló óxido de plomo con aceite para darle una mixtura de consistencia áspera a la pintura. Además, otra de las participantes de la investigación, Marine Cotte destacó el antecedente donde se encontró este mismo químico en los cuadros de Rembrandt, lo que le permitió a algunas de sus pinturas una sensación de claroscuro.

Como conclusión, Víctor González dijo que esta investigación “aporta nuevas informaciones sobre la paleta” de Leonardo da Vinci y que puede ser “útiles para la comprensión y la preservación de sus pinturas”.