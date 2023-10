“Es una decisión propia”: Matthei cede a presiones de la UDI y muestra su apoyo por el “A favor”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se perfila como la principal candidata presidencial de la derecha, es por eso que su posición frente al plebiscito constitucional era una incógnita que desde la oposición, especialmente de su partido, la UDI, esperaban que se resolviera pronto.

De hecho, el presidente del partido de oposición mostró su presión para que Matthei mostrara su apoyo al texto constitucional propuesto por el Consejo Constitucional. Y si bien, hace un mes mostró serios reparos al proceso, afirmando que este iba “derechito al fracaso”, la jefa comunal finalmente votará A Favor.

“En este momento ya hay un texto, yo me he dedicado a estudiar a ver qué voy a hacer en materia de eso, y yo voy a votar A favor, porque me parece que el texto en general es un bastante buen texto, y porque creo que este debiera darle más estabilidad a nuestro país, después de cuatro años que hemos estado bastante paralizados”, dijo la alcaldesa.

Sin embargo, Matthei mostró “frustración, por el hecho de que este proyecto no haya recibido un respaldo y acuerdo más amplio”, algo similar a lo señalado por el Presidente Gabriel Boric, sin embargo, indicó que el texto “da más herramientas en materia, por ejemplo, del control de fronteras, de una fiscalía que va a permitir un mejor trabajo en contra del crimen organizado, porque además se genera la defensoría de las víctimas”.

Temas controversiales

Si bien la alcaldesa ya mostró su apoyo a la propuesta completa, indicó que hay ciertos temas que mostró reparos. Por ejemplo, “uno de ellos claramente es el tema de las contribuciones”.

Por otro lado, dijo que “el tema de haber sustituido la expresión del ‘que’ está por nacer por el ‘quien’. Si bien, yo estoy convencida de que no pone en peligro la Ley de las tes causales, yo hubiera preferido que no se hubiese tocado en absoluto”