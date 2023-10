Familia confirmó muerte de alemana tras el ataque de Hamás, pero dice que no han encontrado el cuerpo

Luego de semanas de incertidumbre sobre el estado de salud de la joven germano-israelí de 22 años, Shani Louk, su madre informó que había muerto.

En la radio alemana RTL, su madre Ricarda Louk , dijo que la noticia se la había dado el Ejército Israelí, comentando: “Desafortunadamente, recibimos ayer la noticia de que mi hija ya no está con vida”.

Sin embargo Louk contó que el cuerpo de su hija todavía no ha sido encontrado y que solo tienen una astilla de su cráneo al que se le hizo una muestra de ADN. La madre supone que su hija está muerta desde el 7 de octubre y que murió luego del ataque de Hamás en el festival de música Supernova en el desierto israelí del Neguev.

Durante el día del ataque, las imágenes de la joven de 22 años inconsciente en una camioneta, fueron de las más compartidas y la familia mantenía la esperanza de encontrarla con vida.

El ministerio de Exteriores de Israel también confirmó la noticia a través de sus redes sociales: “Estamos devastados al compartir que la muerte de la germano-israelí Shani Louk ha sido confirmada. Shani, que fue secuestrada durante un festival de música, torturada y exhibida en Gaza por terroristas de Hamás, sufrió horrores inconmensurables. Nuestros corazones están rotos. Que su recuerdo sea una bendición””.

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.

Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.

Our hearts are broken 💔.

