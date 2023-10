Ministro Cataldo apunta a sanciones para profesores que no depongan el paro

Este martes, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llamó a afrontar de forma responsable la crisis del Servicio Local de Educación Pública de la Región de Atacama.

“Lo importante es reconocer que la situación crítica de la educación pública no comienza los Servicios Locales; los Servicios Locales son una respuesta a un diagnóstico compartido, en que se legisló y transversalmente se aprobó una reforma, dado que el sistema actual municipal no da cuenta de las necesidades que tiene el sistema”, afirmó..

Asimismo, sostuvo que “yo llamaría a que este debate se haga de manera responsable. Hace algunos días atrás yo señalé que vamos a convocar a una mesa de trabajo para poder abordar este tema de manera seria, responsable y espero con la mayor transversalidad y la mayor cantidad de acuerdos posible, porque hay un diagnóstico que es compartido y nuestro Gobierno, por cierto va a hacerse responsable y esa fue la conversación que tuvimos el día de ayer con el Presidente Gabriel Boric”.

Por lo demás, recalcó que “le pedimos a la Dirección de Educación Pública (…) instruir un proceso de auditoria forense” para “identificar responsabilidades individuales frente a las pesquisas que se identificaron en los informes de auditoría que ya se habían realizado anteriormente”.

Respecto de las sanciones, explicó que “hay mecanismos y pronunciamientos de la propia Contraloría con dictámenes que señalan que cuando las clases no se realizan, proceden descuentos, porque si no se está trabajando, eso puede tener consecuencias frente a las remuneraciones. Pero eso es una responsabilidad que le corresponde al sostenedor implementar, considerando que hay dictámenes de Contraloría que lo señalan de esa forma y que, además, efectivamente si eso no ocurre, puede haber juicios de cuentas o sanciones administrativas asociadas a no aplicar la normativa”.