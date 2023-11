“Charly García corner”: 40 años de Clics modernos y la esquina del argentino que se inaugura en Nueva York

Hace 40 años se lanzó Clics Modernos, el segundo disco solista de Charly García. El álbum no es solo uno de los mejores de la carrera del argentino, sino que es una pieza fundamental en la música latinoamericana.

En este sentido, el actor y director argentino que vive en Nueva York, Mariano Cabrera, lideró la iniciativa “Charly García corner“ que busca renombrar la esquina de Walker Street y Cortlandt Alley, donde se tomó la mítica fotografía que fue la portada del disco.

Finalmente, el Consulado de Argentino apoyó la este proyecto, y la iniciativa fue acogida por las autoridades neoyorquinas y este lunes será la famosa esquina será renombrada y se “develará la ‘street sign’ y placa conmemorativa que identificará la esquina de Walker St. y Cortlandt Alley como ‘Charly García Corner’, según anunció el Consulado.

Los detalles de la actividad

“Dicha inauguración contará con la presencia del embajador de la Argentina en los Estados Unidos, el autor creativo del proyecto, el Comisionado de Transporte y otras autoridades de la Ciudad de Nueva York (…) Para finalizar la ceremonia, los músicos miembros de las bandas que han acompañado a Charly en diferentes momentos de su carrera: Hilda Lizarazu, Fabián Zorrito Vön Quintiero, Fernando Samalea, Alfi Martins, Kiuge Hayashida y Toño Silva realizarán un concierto en vivo de media hora aproximadamente”, agregaron.

Además, en la actividad también estarán artistas que formaron parte de la banda del músico argentino, como el baterista Fernando Samalea, el bajista, tecladista y vocalista Fabián El Zorrito Vön Quintiero, la cantante Hilda Lizarazu, y los chilenos guitarrista y baterista Kiuge Hayashida y Toño Silva.

Además, en la actividad los artistas ofrecerán un pequeño concierto con canciones de Charly y otras improvisaciones.

“Me contuve para no llorar”

Tras lograr esta conmemoración, Mariano Cabrera contó una gran anécdota que vivió en las últimas horas. “Ayer estaba en el Central Park, suena el teléfono. Era Charly agradeciéndome emocionado todo esto. Me contuve para no llorar. Traté de coordinar algunas palabras en medio del shock. Charly está feliz, todos estamos felices”, reveló.

“Quiero agradecer a todos los que de alguna manera u otra han colaborado para que proyecto de inmortalizar a este lugar donde se realizó la portada de este icónico álbum de la música y cultura latinoamericana hoy sea realidad. Primero y principal a la consejera Noelia Dutrey cultural attache del Consulado Argentino en New York, quien sin su trabajo y apoyo hubiera sido imposible este proyecto. Al cónsul argentino en New York Santiago Villalba y a las autoridades de la ciudad de New York”, agregó.

Además, el cónsul argentino en Nueva York, Santiago Villalba, declaró a FM Delta que “viajó muchísima gente no solo de la Argentina, hay gente de Perú, de Colombia. Es importante hacer hincapié en lo que hoy significa tener un pedazo de la Argentina en Nueva York, una manifestación cultural no solo de los argentinos, sino de los amantes del buen rock, de la cultura y del talento, que cada vez que pasen podrán sacar una foto, y será una reivindicación cultural de lo que es la Argentina y Charly García”.