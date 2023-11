“Martina Weil entró en mi lugar aunque no tenía marca en 100 metros”: Viviana Olivares también acusa ser bajada de prueba en Santiago 2023

Después de tanta alegría, el atletismo chileno no ha dejado de estas en entredicho. A los descargos de Berdine Castillo y Poulette Cardoch, quienes acusan haber sido reemplazadas por atletas sin las marcas necesarias en la competencia de 4×400, ahora se suman las descargas de Viviana Olivares.

La atleta acusa haber sido sacada de la posta 4×100, pese a ser la tercera marca nacional, un mes antes de Santiago 2023 y reemplazada por Martina Weil quien no tiene marcas por 100 durante este 2023.

De acuerdo a lo que informa La Tercera, a Federación Atlética de Chile sostendrá una reunión para conocer los antecedentes. “En el otro caso (Cardoch y Castillo) sí tenemos más opinión porque tuvimos que intervenir”, comentó Juan Luis Carter, presidente de la institución.

“Los criterios de selección habían cambiado”

De acuerdo a lo explicado por Olivares en CHV, “yo sabía que corría esta carrera hasta el 18 de septiembre. Después nos comenzamos a juntar con el equipo y ahí fue cuando nos comunicaron que yo no iba, que los criterios de selección habían cambiado”.

Agregando: “Martina entró en mi lugar aunque no tenía marca en 100 metros, pero sí tenía super buena marca en 200 metros y el entrenador me dio a entender que ese era el motivo por el que yo no estaba de titular”.

Olivares asegura que no le dieron más detalles sobre la decisión: “Cuando los pedí no me los dieron y no se respetaron las marcas, nada. Lamentablemente solo tuvimos que aceptar las decisiones del técnico. Yo lo conversé con todos las personas que saben de esto y son dirigentes y tampoco tuve una respuesta clara”.

Y concluyó: “Yo me siento super afectada por esto y lo atribuyo a que la información que deberíamos todos manejar no se deja clara, que los dirigentes no son claros al momento de tomar decisiones y encuentro que debería haber alguien encargado en relevo que le tome el real peso a lo que nosotros hacemos, trabajamos todo el año y más este año que era tan importante para todas”.