Ringo Starr en defensa de “Now and then” ante las críticas por supuesto uso de IA

Hace un par de semanas, los miembros vivos de The Beatles, Ringo Starr y Paul McCartney, lanzaron Now and Then, lo que sería la última canción del cuarteto de Liverpool. Y si bien, esta publicación estaba llena de emoción, también recibió algunas críticas.

Frente a esto, el mítico baterista de la banda, Ringo Starr, salió al paso de los comentarios negativos que recibió Now and Then en conversación con AARP.

“Hubo terribles rumores de que no es John, es inteligencia artificial, cualquier tontería que dijera la gente (…) Paul y yo no hubiéramos hecho eso. Es una canción hermosa y una linda manera de cerrar finalmente esa puerta”, dijo el británico.

En este sentido, Starr explicó que para finalizar esta canción se usaron grabaciones de cassettes que dejó Jhon Lennon, mediante la misma tecnología que utilizó Peter Jackson para el documental de The Beatles. Get Back.

“No es IA (…) no es que estemos fingiendo nada. En realidad, esa es la voz de John, la voz y el bajo de Paul, George (Harrison) en la guitarra rítmica y yo en la batería”, cerró Ringo.