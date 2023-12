“Las buenas noticias parece que no tienen rating”: Presidente Boric se refiere a cobertura de matinales

Esta mañana, durante la inauguración de la Plaza Los Cuncos en la comuna de Renca, el Presidente Gabriel Boric criticó, como lo ha hecho en otras oportunidades, a la cobertura de los medios de comunicación.

En esta oportunidad, el Mandatario se refirió a los matinales comentando “antes de subirme al escenario, me di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales. Adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia. Debo ser sincero en que no alcancé a ver el de CHV. En una de esas el de CHV nos sorprende, pero vi Mega, TVN, Canal 13 y ninguno estaba dando esto”.

Criticando: “Parece que las buenas noticias no tienen rating, pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el Gobierno no hace nada en delincuencia, que el Gobierno no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza Los Cuncos”.

Y agregó: “Que les cuenten del narcomausoleo de la esquina, de lo difícil que fue destruirlo, pero no para dejar la plaza como estaba, sino para construir una cancha de fútbol, una pérgola, para poder tener Gobierno en terreno con diferentes servicios entregando información y dando cuenta de los beneficios y apoyos que tiene el Estado para la población”.

El presidente fue enfático al decir: “Aunque no aparezca en los matinales, quien quiera prestar oído, sabe la pega que se está haciendo”.

Contra la delincuencia y corrupción

En la oportunidad, Gabriel Boric enfatizó que “yo como Presidente, pero todo nuestro Gobierno y los organismos autónomos del Estado, están firmes contra la delincuencia en todas sus versiones”.

Precisando: “La delincuencia que anda con pistola atemorizando a la gente, cobrando cuentas; la delincuencia de cuello y corbata que se colude y le sube los precios a la gente que lo necesita, y también a la delincuencia que se aprovecha de los recursos del Estado para beneficio propio, la corrupción”.

“Todos esos son nuestros adversarios y no me importante de dónde vengan”, recalcó.

Para concluir: “En Chile las instituciones están funcionando y a todo ese tipo de delincuentes lo vamos a perseguir, y cuando corresponda, se les va a meter presos y van a tener que enfrentarse a la ley y al derecho, además del juicio de la ciudadanía”.