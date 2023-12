“El ministro Montes nos varió la versión una vez que lo pillaron”: La figura del ministro Montes después de reconocer que sí había tenido información sobre convenios en Antofagasta

En medio de las investigaciones por Democracia Viva y el Caso Convenios, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, reconoció que sí había recibido información al respecto de las fundaciones en Antofagasta.

Luego de conocerse el miércoles que la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, había dicho que entregó un informe al ministro sobre Democracia Viva antes de que saliera en la prensa, Montes dijo este jueves en la noche en 24Horas que “apareció un informe de esa época, de ese tiempo y ya lo tenemos. Lo que dice es que está todo regular, en condiciones adecuadas”.

Consultado por si ese era el informe que había dicho entregarle Rojas, Montes expresó “no quiero decir porque no sé quién es exactamente. Puede haber sido ella, no lo sé, pero tenemos ese informe”.

Sin embargo, desde el ministerio salieron a corregir al ministro afirmando: “No existe informe alguno de la exsubsecretaria que alertara de las irregularidades, conflictos de interés o delitos, tal y como señaló el ministro de Vivienda y Urbanismo hoy desde la región de La Araucanía”. Agregando que lo que existe, es una minuta que habla de los convenios suscritos en Antofagasta y que hablan de “normalidad”.

La declaración del Minvu señala que “el contenido de dicha minuta desmiente los trascendidos, especulaciones o interpretaciones antojadizas y malintencionadas y confirma lo que siempre se ha señalado, que el ministro Carlos Montes no tuvo conocimiento de potenciales situaciones de irregularidades, conflictos de interés o delitos en relación con los convenios suscritos con Democracia Viva en la región de Antofagasta”.

La minuta

De acuerdo a lo informado por el Minvu, la minuta lleva por nombre “Situación general convenios del Programa de Asentamiento Precarios con fundaciones sin fines de lucro en la Región de Antofagasta” y fue entregada el 8 de junio de 2023 y en ella se consolidan los convenios suscritos en Antofagasta, entre las cuales figura Democracia Viva.

También se describe que se aumentaron las fundaciones con las que se tenían convenios de dos a 10: “De las cuales nueve están vigentes y que actualmente ejecutan 74 convenios, de los cuales solo tres están firmados con Democracia Viva. Para ello se convocó a diversas Fundaciones, lo que fue validado por diversas unidades del Servicio Regional”, se lee.

Matías del Río se refirió al tema.

Del Río se refirió directamente a la figura del ministro Montes comentando: “¿el ministro Montes prefiere una acusación constitucional que salir del gabinete? Porque la acusación constitucional viene de todas maneras. Al menos se justifica discutirla. Por lo pronto, hay un manifiesto cambio en el tono y los dichos del ministro Montes, ha variado su versión desde que salió hasta ahora. Dijo en un momento que no conoció Democracia Viva, dijo que no había leído ningún informe y cuando se conocen y es imposible negarlos, dice que no conoció ningún delito ni irregularidad. Pero es distinto a no conocer el informe. No estoy diciendo que esté metido, pero sí que el ministro Montes nos varió la versión una vez que lo pillaron”.

Agregando: “Podría haber tenido más agilidad administrativa cuando vió, sobre todo un hombre de tanto carrete político, haber proyectado la grande que pudo haber quedado”.