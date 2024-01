“No son tiempos de darse gustitos políticos”: Bachelet llama a la oposición a conversar y afirma que reforma de pensiones del Gobierno es “una buena noticia”

“Mejores Pensiones para las Mujeres de Chile”, así se llamó la actividad que reunió, nuevamente, al Presidente Gabriel Boric y a la exMandataria Michelle Bachelet. En la instancia, la antigua jefa de Estado abordó el proyecto de pensiones presentado por el Gobierno.

“Los chilenos y chilenas no pueden seguir esperando y la cohesión de nuestra sociedad no puede resistir una brecha tan amplia en la seguridad social”, aseguró Bachelet en su discurso.

En este sentido, Bachelet apuntó a que “la única manera de avanzar es escuchándonos unos a otros y teniendo el foco bien puesto en el fin último que es mejorar las pensiones” y realizó un llamado a la oposición a tener una “disposición a avanzar y llegar a consensos por el bien de las personas”.

Por otro lado, la exPresidenta agregó que “estos no son tiempos de gustitos políticos, necesitamos que nuestra clase política esté a la altura de lo que hoy las personas están demandando, y los jubilados y jubiladas lo que nos están demandando es que no pueden seguir esperando”.

Los detalles de la reforma

Por otro lado, Bachelet valoró el avance en la materia, como la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), aunque también reconoció que “todos estos avances son más bien compensatorios y no resuelven el problema de fondo, que sigue pendiente, las pensiones actuales son insuficientes para una vida digna y no van a mejorar si mantenemos el sistema previsional que tenemos”.

Frente a esto, la exdirectora de ONU Mujeres aseguró que la propuesta presentada por el Ejecutivo “es una buena noticia” y “que con esta reforma la Pensión Garantizada Universal aumente un valor de $250 mil y que se incremente la cobertura, es decir, que más personas reciban esta PGU tal como está en el proyecto inicial”.

“Un punto importante para las personas es que se mantiene la capitalización individual y la propiedad de fondos y se modifica el rol de los privados en la gestión de los ahorros de los trabajadores. Por lo que las AFP tal como se conocen y funcionan hoy dejan de existir en el sistema”, agregó.

Posible candidatura presidencial

Si bien, Michelle Bachelet se perfila como una de las figuras más fuertes del oficialismo, la exPresidenta descartó la posibilidad de presentarse por tercera vez a la presidencia, aludiendo a que “es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas”.

A pesar de esto, confesó a Canal 13 que “siempre voy a estar disponible para contribuir y ayudar, pero creo que es necesario que existan rostros frescos, no me refiero a juventud solamente, puede ser una persona no más joven que yo, pero que tenga una mirada diferente y que ame al pueblo chileno”.

En este sentido, Bachelet comparó presentarse a la presidencia como “hacer el servicio militar obligatorio por tercera vez”, afirmando que esto sería “mucho” y que “la democracia no merece que la gente se repita”

“En mi vida, yo no he buscado lo que he tenido que hacer, a mí me ha llegado. Yo nunca pretendí ser ministra, Presidenta de la República, ni pretendí ser ONU Mujeres, ni nada, me lo ofrecen y yo digo: ‘ya, sí, bueno, creo que soy capaz para eso o no”, agregó.