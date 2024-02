Caso Democracia Viva: Exseremi Carlos Contreras dice que se reunió “unas cuatro veces en forma individual” con el ministro y la exsubsecretaria

El exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, que actualmente se encuentra en prisión preventiva por el caso Democracia Viva, entregó por primera vez una declaración ante la fiscalía.

Cristian Aguilar, fue el fiscal a cargo de interrogar al imputado por fraude al fisco, cuyas declaraciones accedió La Segunda. Allí, Contreras afirmó que su Seremi recibió un alto monto de dinero para realizar convenios y que recibió una gran presión desde la encargada del Programa de Asentamientos Precarios, Verónica Serrano, tía de Miguel Crispi, jefe de asesores de la Presidencia.

“Tenía presión desde el nivel central para cumplir con estos objetivos, quiero hacer hincapié que ninguna otra autoridad del Ministerio recibí el nivel de presión que recibí desde Verónica Serrano, en ningún tema, ni del Ministro, ni de la Subsecretaria, ni de ninguna otra jefatura. Realizó dicha presión en la reunión de julio del 2022, de manera permanente a través de Yasna Contreras (encargada del Serviu de Antofagasta) que presionaba a mis equipos, lo hizo de manera telefónica y finalmente lo hace por escrito en el email del mes de septiembre del 2022. Siempre con la idea que por el alto monto asignado a Antofagasta, monto que no participé ni solicité, recaía la eficiencia del gasto del programa a nivel nacional”, se lee en la declaración de Contreras.

Cuándo supieron las autoridades

Además, Contreras aseguró que ya desde el 5 de junio —días antes de que Time Line de Antofagasta publicara un reportaje exponiendo los convenios cuestionados— tanto la subsecretaria Tatiana Rojas, como en el Programa de Asentamientos Precarios tenían conocimiento de la situación que se vivía en el norte del país. Fue precisamente durante estos días en que Crispi había escuchado unos “rumores” de acuerdo a lo que declaró en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“La regularidad del proceso es lo que se me transmitió a nivel central y regional, a tal punto, que con todos los procesos posteriores, la auditoría que realizó la Subsecretaria en diciembre del 2022, la auditoría que realicé yo a partir de febrero del 2023, el ordinario 584, con que se respondí a la Subsecretaria en mayo del 2023, el informe de Ricardo Trincado (ex jefe de Asentamientos Precarios) en junio del 2023 y en el informe de la subsecretaria (Rojas) realizó y envió a Presidencia con mi colaboración entre los días 5,6 y 7 de junio del 2023, se expresan y entienden como regulares todos los procedimientos asociados al programa de Asentamientos Precarios realizados por los equipos a nivel nacional y en Antofagasta”, señaló.

Respecto a estos informes, el exseremi afirma que dentro de los textos se le hacía saber a la Presidencia que todos los convenios firmados por su rama se encontraban regulados.

“Para mí este informe da cuenta de que los procedimientos eran propios a nivel nacional del programa de Asentamiento Precario, muy posiblemente también indicaría la responsabilidad de Verónica Serrano, ya que la Subsecretaria habría detectado falencias, las que posteriormente fueron corroboradas por la Contraloría General de la República“, apuntó Contreras.

Carlos Contreras y problemas con los convenios

En su declaración, Carlos Contreras afirmó que tuvo una serie de dificultades para ejecutar el presupuesto asignado a la Seremi de Vivienda de Antofagasta, porque en 2022 se le otorgaron 5.000.000.000 millones de pesos, por lo que paso de tener 24 convenios a 74.

“Durante un viaje a Santiago con el objeto de realizar una ronda de gestiones, conversé en torno a esto con Claudia Ernst, jefa de la división de Administración y Finanzas a nivel nacional. Le pregunté sobre la posibilidad de tener solución de recursos humanos, explicándole a grandes rasgos de la situación, contándole que desde 2019 hay funcionarios en el SERVIU y SEREMI con cargo a los convenios, pagados por las fundaciones y me indica que no tiene más cupos para contratar y me plantea que converse con Verónica Serrano la contratación con cargo a los convenios, que ella no lo veía problemático desde lo presupuestario”, dijo Contreras ante el fiscal.

Tras esto, asegura Contreras, se reunió con Serrano planteándole una serie de dificultades que lleva adelante para ejecutar los presupuestos, acusando también una sobre carga laboral para cumplir con los convenios, además de ver falta de regulación en estos convenios.

Luego de plantearle esto, Serrano le habría respondido que “Yo también me fui de espaldas“ y luego “me explica, por un lado, la relevancia de ejecutar el presupuesto anual del programa, que mi región tenía muchos fondos asignados. Esa premura no iba a permitir generar cambios respecto a los requerimientos y resguardos para el ministerio para generar protocolos, por ejemplo. Yo le planteé el protocolo a lo que me señaló que hay que avanzar en la gestión presupuestaria, avanzando en la firma de los convenios (…) me contestó que básicamente el programa seguiría funcionando como era hasta ese momento“.

Reuniones con el ministro

Respecto a su contacto con las directrices del Ministerio de Vivienda, Contreras declaró que las reuniones personales con ellos eras excepcionales y debían ser fundadas. En este sentido, aseguró que se reunió, al menos, 4 veces con el ministro Carlos Montes y la subsecretaria Rojas, aunque no especificó en qué momento lo hizo ni para qué.

Más adelante señaló que: “Cuando hable con Tatiana Rojas telefónicamente, directamente le platee la problemática de los grandes recursos entregados a la región y las fórmulas de solución, no señalándole reparos a las propuestas que me habían entregado desde la SEREMIA ni de parte de SERVIU, ya que de haber cuestionado los procedimientos habría cuestionado el quehacer del SERVIU desde el año 2019 en adelante y, por ende, la gestión del gobierno anterior“.

Carlos Contreras también afirmó que como arquitecto y una persona que no contaba con conocimientos administrativos, no cuestionó las formas de operar que se les señaló en su llegada al cargo.

“También le planteé (a Rojas) buscar nuevas organizaciones para el programa, estando de acuerdo, ya que lo único que le interesaba era que se ejecutara el programa. Además le señalo que si no se mejoraban las carencias, mejor no ejecutar el programa ya que como SErEMI nos veríamos sobrepasados y en ese momento insinuó que si no se ejecutaban por tener un presupuesto alto a nivel nacional, fallaría la ejecución nacional del programa. Me manifestó que si no se ejecutaba el presupuesto 2022 se vería mermado el presupuesto 2023. La conversación terminó bien ya que compartí el fundamento de cumplir con la ejecución del programa tomándolo como un desafío“, indicó.