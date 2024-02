La historia de cómo encontraron un bajo de Paul McCartney que estuvo perdido por 51 años y fue clave en el origen de The Beatles

Paul McCartney es uno de los mejores bajistas de la historia. Sus líneas en The Beatles y luego en su carrera como bajista han inspirado a millones de personas y hasta hoy su música se sigue escuchando.

Y pese a que Paul puede contar con prácticamente todos los instrumentos que él quisiera, hay un bajo que el zurdo ha buscado incansablemente. Se trata de un modelo Höfner 500/1 que estuvo perdido por 51 años y finalmente pudo ser encontrado.

En un momento se pensó que la historia comenzaba en la época en que McCartney aún tocaba en el cuarteto de Liverpool, sin embargo, luego se reveló que el bajo fue robado el 10 de octubre de 1972, cuando sir Paul tocaba con Wings.

Según comentó el mismo bajista, le costó 38 dólares y lo compró en Hamburgo, Alemania. Además, confesaría que dicho modelo era su favorito.

El instrumento fue fundamental en la carrera de McCartney, ya que con él se grabaron éxitos de los Beatles como “Love Me Do”, “Twist and Shout”, “She Loves You” y “Get Back”.“La mayoría de la gente lo recuerda, es el bajo que hizo a The Beatles”, dijo a la BBC el colaborador McCartney y coautor del libro Höfner: The Complete Violin Bass Story, Nick Wass.

Cómo se encontró

La historia generó un gran revuelo entre los fanáticos del bajista, por lo que iniciaron una ardua investigación para saber el destino final del Höfner perdido.

Así dieron con un dato clave y que sería el origen del éxito de esta búsqueda: El ladrón del bajo lo vendió a un dueño de un pub cercano a Notting Hill, Londres, lugar de donde el instrumento fue robado.

De esta forma, la historia comenzó a expandirse por diversos medios, llegando a las manos de un hombre que vivía cerca de aquella localidad y recordaba ver el bajo.

Tras ver el modelo fue a su ático y efectivamente: se trataba del Höfner 500/1 perdido desde hace más de 50 años y le pertenecía a Paul McCartney.

Así fue informado por el sitio The lost Bass, que se dedicó por años a buscar el instrumento del británico. “Estamos muy orgullosos de haber desempeñado un papel importante en la búsqueda de Lost Bass. Ha sido un sueño desde 2018 que se pudiera hacer. A pesar de que muchos nos dijeron que se había perdido para siempre o destruido, persistimos hasta que volvió a estar donde pertenecía”, señalaron.

Además, agradecieron a “todos los que ayudaron con la búsqueda, a todos los que nos enviaron pistas e ideas y a muchos que simplemente querían brindarnos su apoyo. Muchas gracias a todos” “¡Lo hicimos!”, celebraron.