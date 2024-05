Condonación del CAE: Karol Cariola emplaza al gobierno ha intentar “buscar el camino para hacerse cargo de los compromisos asumidos”

La presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola (PC) se dirigió directamente al Gobierno por el debate que se ha dado en torno a la condonación del CAE, compromiso de campaña del Presidente Gabriel Boric, pero que después de que el ministro Mario Marcel anunciara que en septiembre se dará una respuesta, otros ministros, específicamente la Vocera de Gobierno, Camila Vallejo y la ministra de Interior, Carolina Tohá, cambiaron la forma de referirse al CAE hablando de que “se dará una solución al problema”.

Al respecto, la diputada Cariola dijo en radio Cooperativa que “la condonación es la propuesta del programa de gobierno y tengo la impresión, en ese sentido, de que el gobierno va a tener que buscar el camino que permita hacerse cargo de los compromisos asumidos, pero, al mismo tiempo, también actuar con la realidad concreta que tiene de responsabilidad, a propósito de las condiciones fiscales que hay en este momento sin reforma tributaria”.

Agregando: “Yo espero que encontremos una solución, sin que se descarte ningún método”.

Cariola también fue clara al decir que hay que esperar a que el Ejecutivo presente el proyecto en septiembre, el que e haría cargo de todas las deudas estudiantiles y no solo del CAE. Y apuntó: “La solución que el gobierno presente en septiembre va a requerir de un debate parlamentario, un debate legislativo, y yo creo que hoy día caer en un debate que es ficticio, de especulación, donde todavía no conocemos cuál es la propuesta concreta, no beneficia mucho al debate público”.