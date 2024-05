Tras tres días de audiencias, este lunes se conocerá si Daniel Jadue recibe prisión preventiva

En una audiencia que, nuevamente, se extendió por cerca de cinco horas, la defensa del alcalde Daniel Jadue, atacó las acusaciones presentadas por el Ministerio Público contra el jefe comunal, en la audiencia de medidas cautelares contra el comunista y otros imputados.

Y es que en los días previos, la fiscalía había presentado una serie de pruebas para solicitar la prisión preventiva contra Jadue por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal.

Esta vez, se realizaron los últimos descargos de los abogados defensores del alcalde y los querellados Eduardo Sendra y Matías Muñoz, donde apuntaron al trabajo de la fiscalía como “sesgado” y acusando a la fiscal Giovanna Herrera de no “investigar objetivamente”.

Respecto a la solicitud del ente persecutor de decretar prisión preventiva contra Jadue, su abogado, Ramón Sepúlveda aseguró que “no hay antecedentes que permitan concluir que mi cliente es un peligro para la sociedad“ y agregó que “es relevante analizar la actitud procesal del imputado, pues ha colaborado en todos los actos de la investigación durante tres años”.

Además, indicó que durante los 12 años de la administración del edil en Recoleta, no han habido sentencias en su contra, pero sí “causas con sobreseimientos donde él ha tenido que enfrentar procesos injustificados y con intencionalidad política por otras personas que han presentado querellas, pero jamás había sido formalizado por una investigación”.

Arremetida de la fiscalía contra Jadue

Luego de la respuesta de la defensa, el Ministerio Público y los querellantes, entre ellos, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), tuvieron la opción de plantear nuevos argumentos para decretar una prisión preventiva contra el jefe comunal.

“Esto no es un prejuicio que tiene la Fiscalía, nuestra teoría del caso y lo que queremos presentar acusación y llevar a juicio es que se defraudó (a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) para dar liquidez, para evitar que se descubriera este fraude que se había cometido en las operaciones abusivas”, apuntó la fiscal Herrera.

Por su parte, el abogado del CDE, Daniel Martorell, también criticó a la defensa del jefe comunal, señalando que “es muy mal argumento, no solo en el ámbito de la imputabilidad penal, sino que en muchos ámbitos de la vida, pero especialmente en la imputabilidad penal, tratar de empatar responsabilidades. O sea, referencias al tesorero de la Achifarp, referencias al secretario ejecutivo, a los concejales de Recoleta que no cumplieron, y a otras que se mencionan en esta línea, no puede ser razón para eximir de responsabilidad a su imputado”.

“De la larga imputación de la defensa del imputado Jadue y Sendra yo no observé una argumentación válida que pueda destruir los antecedentes de la investigación, las argumentaciones de imputaciones que se hacen, serias, documentadas, relacionadas y todos los argumentos expuestos. Solamente una negación de los hechos”, agregó.

Tras esto, la defensa nuevamente tuvo un par de minutos para defenderse, pero será este lunes a las 9.00 horas en que el Tercer Tribunal de Garantía de Santiago determine las medidas cautelares contra Jadue y los demás imputados.