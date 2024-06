“Es un tema de principios”: Presidente Boric dice que le “sorprende” vinculación electoral con anuncio de proyecto de ley de aborto libre

Uno de los principales anuncios que realizó el Presidente Gabriel Boric durante la cuenta pública fue la presentación del proyecto de aborto legal, lo que generó una serie de reacciones desde la oposición y el oficialismo.

De esta forma, desde ya, el panorama en el Congreso para el Ejecutivo se ve bastante complejo. Sumado a esto, desde la derecha, y la Democracia Cristiana, se deslizaron críticas contra el Gobierno por presentar dicho proyecto en este momento, cercano a elecciones.

Frente a esto se refirió el jefe de Estado, quien indicó que “han habido interpelaciones de si esto es un tema electoral o no es un tema electoral. A mí me gustaría decirle a todos quienes están escuchando que en materia de derechos de las mujeres no hay una interpretación por parte del gobierno ni mía respecto de cuáles son los beneficios para la próxima elección”.

Además, Boric aseguró que este tema “es un tema de convicciones de que las mujeres tienen derecho a decidir”.

“Es un intenso trabajo que vamos a tener como gobierno y también como coalición. Pero he escuchado una pregunta que la verdad me sorprende”, señaló el Presidente.

“Es un tema que se tiene que discutir. Sabemos que hay diferentes visiones en la sociedad, diferentes visiones en el Congreso, pero lo que sería inaceptable es que se niegue la discusión respecto de este tema, que se pueda opinar y debatir públicamente como corresponde a una democracia”, adelantó el Mandatario.

De igual forma, Boric insistió en que “acá no hay una intención electoral ni por mi parte ni por parte del Gobierno. Lo que hay es convicciones de que las mujeres tienen derecho a decidir y eso se tiene que debatir públicamente”.

Las repercusiones en el Congreso

Por otro lado, el jefe de Estado, apuntó a que este proyecto no debería afectar el debate ni la votación de las demás reformas que se están debatiendo en el Congreso.

“Esa señal me parece que sería tremendamente negativa y castigada por la ciudadanía. Si alguien dice no vamos a discutir pensiones porque no estoy de acuerdo con el aborto, ¿qué opinaría la persona que hoy día no tiene una pensión que le alcance para tener una vejez digna? Entonces, separemos los temas”, zanjó.

“En democracia tenemos todos derecho a estar en desacuerdo, pero los temas se debaten libremente”, lanzó el Presidente.