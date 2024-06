El disfraz que usaba David Bowie para no ser reconocido en público

Conocida era la capacidad de David Bowie para crear diversos personajes en toda su carrera musical, e incluso actoral, pero un hecho, hasta ahora, que no se había revelado era su fascinación por disfrazarse para pasar desapercibido en público.

El productor musical Alan Edwards reveló esto recientemente al lanzar un libro autobiográfico, I Was There: Dispatches from a Life in Rock and Roll, donde narra una serie de historias de su trabajo con una serie de artistas.

“Me reuní con él justo después de haber hecho Feliz Navidad, señor Lawrence , así que lo trataban como a una estrella de cine”, relató a NME. Además, dijo, acopañó a Bowie en sus giras, donde lo describió como un hombre “realista y encantador”. “Se presentaba en nuestra oficina en Tottenham Court Road y preparaba café para todos”, detalló.

El secreto de David Bowie

Era en estos viajes en que El duque blanco confesó que, para pasar desapercibido, solía “usar una gorra de tela y tener un periódico griego bajo el brazo. De esa manera, si alguien alguna vez preguntara si era él, miraría más de cerca y pensaría: ‘Bueno, no puede ser… obviamente es griego’”.

“Tomamos el tren la mayor parte del tiempo, sin primera clase ni nada parecido, y te sorprendías de cuánta gente lo miraba dos veces y luego pensaba: ‘No puede ser él, es solo un tipo sentado‘. Con nosotros yendo a Manchester”, señaló.

Además, Edwards relató otro episodio en que Bowie demostró su forma de ser: “hubo un momento después de una entrevista de radio que no tenía nada mejor que hacer, así que decidió presentar los informes de tráfico de la emisora. Se sentó allí diciéndole a la gente que había retrasos en la M25… e incluso hasta el día de hoy no creo que nadie supiera que era David Bowie. Era un genio creativo extraordinario, pero también un caballero puro, encantador y agradable”.