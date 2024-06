Alanis Morissette celebró el cumpleaños de su hija Onyx, cantando Ironic juntas en vivo

Un emotivo momento vivió la cantante Alanis Morissette este domingo mientras se presentaba en Nashville, Estados Unidos, ya que cantó uno de sus más grandes éxitos junto a su hija, Onyx, quien celebrara su octavo cumpleaños.

Fue en el momento en que la canadiense empezaba a interpretar Ironic, su hija se subió al escenario y comenzó a cantar, lo que provocó los aplausos y emoción del público.

Tras el momento, la artista compartió su emoción en las redes sociales, publicando una imagen del momento junto a un texto: “Momento del cumpleaños de la niña ángel cantando ‘Ironic’ juntas. Te amo mucho Onyx, eres la hija de mis sueños. Feliz cumpleaños”.

Pese a su corta edad, Onyx, no lo hizo nada mal, de hecho, su madre dejó que brillara por sí sola en el mítico coro de Ironic, cantando bastante bien.

