“Nunca pensé que había errores administrativos tan importantes”: el mea culpa de la alcaldesa de Las Condes

“Yo no podía ser parte de un falso conflicto político en Las Condes. No estaba disponible para que mi nombre estuviera mezclado en esa juguera”, dijo la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, en el programa online Incómodas.

En la instancia, la jefa comunal tocó su bajada en el camino por la reelección luego de la aparición de la candidatura de Marcela Cubillos, quien se perfila como la sucesora de la UDI.

Pese a que, de acuerdo a la alcaldesa, con su acción buscó evitar un conflicto en la derecha, confesó que la situación le fue “incómodo, fue difícil, fue muy triste. Es una decisión que me duele”.

En este sentido, Peñaloza aseguró que desde su conglomerado siempre la respaldaron y que no participar de la reelección fue una “decisión que me permitieron tomar con mucha libertad”.

A pesar de todo el revuelo que generó la situación en la derecha, la alcaldesa aseguró que la determinación que tomó pensando en su futuro y que “estoy muy tranquila con esta decisión, porque creo que fue la correcta”.

Los conflictos al interior de Las Condes

Durante la instancia, la militante UDI también se refirió a las polémicas al interior de su Municipio y que hoy tiene al Ministerio Público investigando posibles casos de corrupción en Las Condes.

“Son casos que, desde el día uno en que me di cuenta de que podía haber algo, pedí que se investigaran. He sido activa en presentar toda la documentación, y espero que la información la tengamos dentro de los seis meses que quedan, para poder asumir esas noticias siendo alcaldesa, y hacer un cierre de todo ese proceso”, declaró.

Además, reflexionó señalando que “yo confié en una estructura en la que no debiera haber confiado en la forma en que lo hice. En personas, en equipos, que llevaban 15, 20 o 25 años haciendo una pega. Yo no les estaba pidiendo una pega distinta, no les dije ‘lleguemos a la luna’. Todo lo que nosotros hicimos ya se había hecho antes. Yo nunca pensé que había errores administrativos tan importantes en esos procesos”.

Por otro lado, la jefa comunal defendió su administración en la comuna del sector oriente de la capital apuntando: “¿Qué otra comuna en el país puede decir que tiene los mejores índices de seguridad en los últimos 20 años? En Las Condes podemos decirlo”.