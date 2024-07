Diputados PC critican dichos de Tohá sobre operativo en Villa Francia y dictadura: “no corresponden”

Siguen los enfrentamientos entre el Partido Comunista y el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego del allanamiento en Villa Francia, que, desde una serie de actores del PC han criticado e incluso llamado un montaje.

Por su parte, desde La Moneda se han defendido señalando que el operativo fue solicitado por el Ministerio Público y ejecutado por los policías, por lo que, si bien desde Interior se apoyó dicha acción, no es la responsable.

Además, la ministra del Interior, Carolina Tohá cargó contra quienes han cuestionado este allanamiento: “estas posturas que ha tomado el PC una las puede entender como parte de una historia donde hay un vínculo con Villa Francia, del cual yo tampoco me siento ajena, pero a mi lo que me sucede (…) Me enojo con que se utilice o se manipule una historia ligada a los DD.HH para cometer actos violentos en democracia”, señaló en CNN Chile.

Frente a esto, una serie de parlamentarios comunistas volvieron a responder a la secretaria de Estado. La diputada Alejandra Placencia aseguró que los dichos de Tohá “no corresponden”, “cuando nos ha costado tanto recuperar la democracia”.

Además, la parlamentaria rebajó el tono, y evitó catalogar esta diligencias como una “manipulación”, pero sí dijo que “hay elementos que requieren claridad. Hay elementos que requieren transparencia. Y frente a eso es legítimo que en nuestro rol fiscalizador, de diputados y diputadas, pidamos la información a las instituciones que corresponden”.

Los dardos del PC al allanamiento en Villa Francia

De igual manera, la diputada recalcó que “lo relevante acá es ser prudentes respecto de algunas afirmaciones y yo honestamente no profundizaría respecto de una polémica que tiene que ver con el rol fiscalizador de los diputados y diputadas”.

Por su parte, su par, Lorena Pizarro fue más dura con la ministra del Interior y declaró que “la molestia de la ministra Tohá desvía la atención de lo central”.

“Yo espero que aparezcan las cámaras, espero que veamos cuando va ingresando Carabineros y encuentra allí ese arsenal. Mientras tanto, quiero expresar mi preocupación enorme ante la sola posibilidad de estar en un hecho irregular que significa que hoy día nuevamente hay personas detenidas de manera injusta”, apuntó la diputada.

Siguiendo esta línea, el diputado PC, Matías Ramírez, criticó la “represión utilizada contra organizaciones sociales” y que “nuestro deber es cuestionar la institucionalidad”.

“Una agenda que esté vinculada a situaciones de represión no está muy cerca al programa de Apruebo Dignidad”, lanzó el congresista.