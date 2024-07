George Clooney, Barbra Streisand y Beyoncé entre los artistas que apoyan a Kamala Harris

Diversas figuras del espectáculo en Estados Unidos han salido a respaldar a Kamala Harris para que se transforme en la nueva candidata presidencial del Partido Demócrata.

Una de ellas es el actor George Clooney, quien hace unos días instó a Biden a dar paso a un candidato más joven, para que el partido tuviera más posibilidades de vencer al republicano Donald Trump.

“Adoro a Joe Biden. Lo considero un amigo y creo en él… Pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo”, escribió sorpresivamente Clooney paraThe New York Times, al justificar su demanda.