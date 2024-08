“No nos corresponde referirnos a la materia”: Ministro Cataldo respalda postura de Carmona por elecciones en Venezuela y Carlos Montes intenta poner paños fríos

Las diferencias entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y el Partido Comunista frente al régimen de Nicolás Maduro no logran calmar las aguas entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio con la tienda liderada por Lautaro Carmona. Ahora, los roces han escalado y se han hecho presente entre los ministros del Ejecutivo.

Si en un primer minuto fue el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien salió a criticar al PC frente a su posición en las elecciones presidenciales venezolanas, ahora fue la titular de Mujer, Antonia Orellana quien lanzó críticas a sus aliados por defender al régimen chavista.

Fue en CNN Chile donde la secretaria de Estado tildó de “dictadura” el régimen de Maduro y advirtió que “todas las personas que han defendido a este régimen en esta situación, se van a poner muy rojas cuando se abra la cárcel del Helicoide”.

Tras las afirmaciones de Orellana fue el mismo presidente del Partido Comunista, que salió a criticar la postura de la ministra, señalando en T13 Radio que los secretarios de Estado han intervenido “con un cierto activismo” y que “no necesitamos este tipo de mensajes”.

“Hay que ayudar a construir conceptos, criterios, referencias, principios, y no frases que puedan ser muy buenas cuñas, pero que nada contribuyen a lo que debe hacer la sinergia”, agregó Carmona.

De igual manera, el timonel comunista señaló en Cooperativa que “no quiero contribuir a un clima que, en vez de desenredar, complique más aún una situación de miradas distintas”.

El apoyo de Cataldo al PC

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC) también se refirió a la situación en Venezuela, aunque matizó en los dichos de Orellana, respaldando la postura del Gobierno de pedir transparencia en los comicios venezolanos, pero asegurando que “a los demás ministros de Estado no nos corresponde referirnos a la materia más allá de nuestras militancias”.

“Yo tengo una responsabilidad que es ser ministro de Educación y lo que yo diga o no diga representa una posición también respecto a una cartera tan delicada y tan importante como Educación”, apuntó.

“A los ministros de Estado, sobre todo a los ministros sectoriales, nos corresponde referirnos a las materias que son propias de nuestras carteras y no de otros temas, las materias de relaciones internacionales son potestad exclusiva del Presidente de la República y del Canciller”, recalcó.

En este sentido, el titular de Educación aseguró que “yo he tratado de ser prudente, no referirme específicamente a la materia, porque efectivamente me parece que un ministro sectorial tiene como propósito conducir la cartera por mandato presidencial respecto a lo que estamos mandatados”.

Respecto a la posición que ha tomado su partido respecto de las elecciones en Venezuela, el secretario de Estado puntualizó que “nos sentimos parte del Gobierno, somos parte del Gobierno y esto ha sido representado reiteradamente”.

Montes intenta apagar el fuego

Frente a este escenario, el ministro Carlos Montes volvió a referirse a esta situación señalando que “después de distintas cosas que se han dicho, hay que referirse a lo importante”, refiriéndose a la crisis en Venezuela, que para el secretario de Estado, “es algo muy serio para América Latina y serio para la democracia”.

“El Presidente Boric ha sido muy claro en las posiciones que ha tenido Chile respecto a esto. Lo importante es que luego se defina la situación de Venezuela”, subrayó Montes.

De igual manera, el socialista pidió que “se aclare sobre qué bases hoy en día se plantean de que fue una elección seria y que realmente corresponde a las condiciones propias de una democracia. Ese es el tema serio. Lo demás creo que son cosas que no valen la pena tomarla”.

“¿Cómo hacemos que el caso, la situación venezolana, no afecte a la democracia o no afecte a América Latina? Esa es la discusión real y cualquier otra cosa son cosas que no son significativas”, zanjó.