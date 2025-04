“Es evidente que no somos la continuidad del Gobierno”: Paulina Vodanovic insiste en desligarse del mandato de Gabriel Boric

La candidata presidencial del Partido Socialista (PS) y timonel del conglomerado oficialista, Paulina Vodanovic, reafirmó su postura frente a la actual administración de Presidente Gabriel Boric, insistiendo en que su eventual gobierno no sería la continuación del actual.

En conversación con Radio Agricultura, la senadora resaltó que su partido “muchas veces” ha tenido “oposiciones distintas al gobierno” que se han “señalado con respeto y en los lugares y ocasiones que corresponde”.

“Esto no es un desmarque, no es desconocer que somos parte del Gobierno, porque evidentemente lo somos, pero también creo que en democracia es legítimo tener opinión, poder manifestarla en los espacios que corresponde, disentir respetuosamente, y eso lo hemos hecho no solo ahora, sino que en distintas ocasiones, cuando no hemos estado de acuerdo”, subrayó la parlamentaria.

Siguiendo esta línea, Vodanovic dijo que “la lealtad no es obsecuencia, no es estar siempre de acuerdo, sino que poder disentir respetuosamente”.

“Evidente que no somos la continuidad del Gobierno, porque uno debe apuntar a buscar otras soluciones, otras herramientas, otras propuestas, porque finalmente somos partidos distintos”, aseguró la senadora.

Además, apuntó a que “el Gobierno tiene una diversidad de ocho partidos que nos sustentan, y evidentemente no somos lo mismo de manera tal que hay posiciones distintas en ciertos temas”.