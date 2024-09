“El error en que incurre el Presidente es de incomprensión”: Carlos Peña se refiere a los dichos de Boric por Luis Hermosilla

“El error en que incurre el Presidente es de comprensión. Porque quienes lo criticaron por sus palabras no lo hicieron para defender a la élite (de la que él, por supuesto, forma también parte), sino para defender las reglas y los procedimientos legalmente establecidos. Y esas reglas y esos procedimientos disponen que los juicios condenatorios han de efectuarse luego de un largo procedimiento adversarial, con rendición pública de las pruebas”, aseveró el rector de la UDP, Carlos Peña, respecto de los dichos del mandatario sobre le caso Hermosilla.



El lunes, el presidente respondió a la críticas que recibió sobre sus dichos de “Qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”, refiriéndose a la prisión preventiva del abogado. El lunes, Boric afirmó que “no me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar”.

“Celebrar la prisión preventiva de alguien con nombre y apellido, como si fuera una decisión final, importa, rigurosamente hablando, desconocer las reglas y los procedimientos que ellas establecen. Desconocerlas no en el sentido cognitivo de la expresión (como si no supiera que existieran), sino desconocerlas en el sentido de despreciar o desdeñar lo que ellas establecen (podemos llamar a esto último un sentido moral)”, añadió

El también columnista, remarca que el hecho de “recordar que el juicio aún no se inicia, y que Luis Hermosilla o cualquier otro que ha sido formalizado no es por ese hecho culpable, que esto último sólo puede ser establecido en un juicio adversarial, y que el Presidente no debe intervenir en él, no significa defender a los poderosos, sino que significa defender las reglas”.

Peña sostuvo que el Presidente tiene derecho a emitir opiniones, “pero al hacerlo, como ha ocurrido en este caso, ha emitido una opinión errónea que daña el respeto que los ciudadanos deben a las reglas. El problema no es pues emitir una opinión, sino emitir una opinión que desconoce los deberes que su cargo le impone”.