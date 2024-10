Preparándonos: Así fue el concierto de Paul McCartney en Argentina

Este viernes, Paul McCartney se presentará nuevamente en Chile, esta vez, en el Estadio Monumental, luego de haber tocado en el Estadio Nacional y excepcionalmente en el Movistar Arena.

“Got Back” (He vuelto), se llama la gira que trae a la leyenda de la música a Uruguay, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, México, Costa Rica y a Europa, con una puesta en escena digno de un exBeatle.

Si bien el setlist de la gira no varía mucho respecto a sus tres espectáculos que ha dado hasta ahora (Uruguay y Argentina), el inicio comienza con una intro donde se hace un repaso por toda la cerrara del Británico, desde sus inicios en Liverpool, la Beatlemanía, el éxito de Wings y la carrera en solitario.

Así el primer tema de la noche en el Bicentenario Uruguayo fue A Hard Day’s Night, pero en Buenos Aires arrancó con Can’t Buy Me Love, ambas de The Beatles.

Luego comienza el repaso a la carrera de McCartney con Wings, con Junior’s Farm, Letting Go, Let ‘Em In, Nineteen Hundred and Eighty-Five, Jet y la mítica Band on the Run.

Pero los platos más fuertes del show son con los recuerdos a su época Beatle, con recuerdos a sus excompañeros de banda John Lennon, cantando virtualmente a dueto en I’ve Got a Feeling y George Harrison, con una versión ukelele de Something.

Allí aparecen clásicos de la primera época del cuarteto como Love Me Do y los clásicos Let It Be, Lady Madonna, Helter Skelter, Get Back, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y el estreno en vivo de Now and Them, la “última canción de los Beatles” lanzada el año pasada y que fue hecha a partir de maquetas hechas en los 70´.

De esta manera, Paul McCartney renueva sus credenciales como el mejor artista vivo de todos los tiempos, desplegándose con vitalidad sobre el escenario y resistiendo al paso del tiempo acompañado de sus músicos.