“No queda mucho de mí”: Elton John habla de su salud a días de estrenarse su documental

En el estreno de su documental Elton John: Never Too Late, que se llevó a cabo en el Festival de Cine de Nueva York, el legendario artista, con cierta cuota de humor, reveló las partes de su cuerpo que ha perdido por diferentes complicaciones.

“Para serles sincero, no queda mucho de mí. No tengo amígdalas, ni adenoides, ni apéndice. No tengo próstata”, señaló el músico de 77 años.

Además, indicó que “no tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda”.

En la misma línea, Elton se mostró agradecido con su pareja, David Furnish, y sus hijos Zachary y Elijah.

“Pero sigo aquí. Y no puedo agradecerles lo suficiente, son las personas que me habéis hecho ser quien soy. Quiero dar las gracias a David, Zachary y Elijah por hacerme el hombre más feliz del mundo”, cerró.

El cantante ha tenido varios problemas de salud durante los últimos años, que incluyen una infección respiratoria grave, apendicitis, infección bacteriana, diabetes tipo b, infección ocular grave, cáncer de próstata y Covid-19.