“Mejor tarde que nunca, pero pucha que fue tarde”: La respuesta de Matthei al “yo les creo” de Boric a la denunciante de Monsalve y Valdivia

“Cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación, es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar más aún contra alguien que ostenta más poder. Nuestro deber es creerle. Yo le creo”, dijo durante esta jornada el Presidente Gabriel Boric en medio de las denuncias por abuso sexual contra Manuel Monsalve.

Frente a esto, la alcaldesa de Providencia y principal carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó lo “tardío” del respaldo a las denunciantes por parte del Mandatario.

“Mejor tarde que nunca, ¿no? Pero pucha que fue tarde”, señaló la jefa comunal que no corre a la reelección.

Pese a ello, la militante UDI comentó que “no soy quien, eso está en la justicia” y que “yo debo decir que tenía muchas dudas respecto al actuar del fiscal Armendáriz, pero ayer lo vi y me dio confianza”.

“Espero que así sea en toda su investigación porque en realidad los chilenos lo que necesitan es que se esclarezca”, apuntó.

No quisiera seguir comentando a estas alturas los chilenos ya se han formado su propia opinión. Me carga seguir pegando a un árbol que ya está caído. Todo esto ha sido confuso y malo para el país. Los chilenos no son tontos y cada uno se ha formado su propia opinión”, recalcó Matthei.