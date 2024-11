“La reunión fue solicitada por el propio fiscal nacional”: Defensa de Hermosilla asegura que Valencia prometió informarle sobre diligencias que afectaran al expresidente Piñera

Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis Hermosilla, estaría cerca de revelar una serie de conversaciones entre el penalista —hoy en prisión preventiva— y una serie de jueces, fiscales y, posiblemente, ministros de Estado.

Es en este escenario en que una de las principales interrogantes es sobre los posibles enlaces que habría tenido el imputado por delitos económicos y el actual fiscal nacional, Ángel Valencia.

Ya el mismo persecutor había reconocido que “a pocas semanas” de asumir su actual cargo, se reunió con Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, para “limar asperezas”, según dijo a Tele13 Radio.

Además, Valencia, aseguró que el abogado le solicitó una salida alternativa para el caso del exdirector de la PDI Héctor Espinosa. “Fue incómodo, pero sí lo planteé. Le dije directamente ‘esto no va a ocurrir, en lo que a mí corresponde, esto no va a ocurrir. Hacer un abreviado con Espinosa”, dijo el fiscal.

La versión que contradice a Ángel Valencia

Sin embargo, desde la defensa de Hermosilla, niegan la versión del mandamás del Ministerio Público, y de acuerdo a declaraciones entregadas a La Tercera, en la instancia no se trataron temas netamente personales, e incluso, apuntaron a que “esa reunión fue solicitada por el propio fiscal nacional”.

“La información dada por el Sr. Ángel Valencia Vásquez en la entrevista indicada no es verídica, porque no se trató de ‘limar asperezas’ en su relación personal con mi representado, esos problemas no existían. En (la reunión) les aseguró que cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Sebastián Piñera Echeñique sería informada primero a los asistentes del café, antes de que se hiciera pública”, lanzan.

Ahora bien, el actual nacional llegó a pertenecer al estudio de abogados que defendía al difunto mandatario, el del penalista Juan Domingo Acosta, por lo que, eventualmente, podría haber llegado a tener participación en causas penales del exjefe de Estado.