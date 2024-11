Fue antes que se destapara el Caso Monsalve: Así es la cronología de la denuncia contra el presidente Boric

“No quiero seguir hablando, porque está en investigación. Pero no, no he compartido nada mío personal con nadie. No comparto fotos íntimas”, aseguró la denunciante del presidente Gabriel Boric.

En conversación con Meganoticias, aseveró que “yo no quería hacerlo público“ la presentación de la una denuncia contra el mandatario por la divulgación de imágenes privadas.

Frente a esta denuncia, la ministra vocera de Gobierno, aseveró “enfrentamos una denuncia sin sustento, de hechos que jamás ocurrieron”.

Al y consultada por la fecha en la que el Comité Político se enteró de la situación, la ministra Vallejo señaló que “todo el equipo sí fue informado por parte del Presidente el día 14 de octubre”. Un día antes de enterarse de la denuncia por violación contra el otrora subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Cronología de la denuncia contra el presidente Boric

El 6 de septiembre se ingresa la “denuncia inespecífica”.

El 9 de septiembre, el presidente se entera de dicha denuncia en su contra gracias a las “revisiones que se hacen periódicamente por sistema”. Hasta ese momento sigue siendo una “denuncia inespecífica”.

El 12 de septiembre se realizan las primeras acciones por parte del mandatario, solicitando “a la Fiscalía Adjunta el contenido de la denuncia. Porque hasta ese entonces no se sabía el carácter de ningún tipo de aquella”. Esta acción la repite el 17 de septiembre a la Fiscalía Regional.

El 24 de septiembre, día en que se le hace entrega de una copia de la denuncia. “Se requirió, se insistió, todo esto por conductos formales y regulares, y recién el 24 de septiembre se entrega el contenido o la copia de la denuncia y, por lo tanto, recién se sabe el carácter de esta“, indicó Vallejo.

Ya con la denuncia en su poder y casi tres semanas después, el 14 de octubre, Boric le comunica la denuncia a sus ministros.