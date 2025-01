“Tu jamás has sido de izquierda”: Diosdado Cabello nuevamente arremete contra Gabriel Boric

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, arremetió contra el presidente de Chile, Gabriel Boric, luego de que el Mandatario calificara al régimen de Nicolás Maduro como una “dictadura” y asegurara la falta de libertad en Venezuela.

“Me han informado que en Venezuela hay situaciones muy críticas previo a lo que va a ser la toma de mando del día de mañana (…) tengo una certeza: en Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al Gobierno”, declaró el Mandatario en Concepción, el miércoles pasado.

“En Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como Gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela”, agregó.

En este sentido, en su programa de televisión semanal transmitido por el canal estatal VTV, Cabello, mencionó: “Tú no eres izquierda nada, mamarracho (ridículo), tú eres un disfraz (…) un mal disfraz eres, jamás has sido de izquierda, un hombre de izquierda es Salvador Allende, ¿te pareces a Allende? ¿por qué no eres como Allende si eres de izquierda?”.

Así mismo, aseguró que Boric es de derecha: “Te da pena decirlo, porque así son los de derecha, no lo asumen, no lo asumen, los neoliberales no dicen en ninguna parte que son neoliberales. Tú eres un mamarracho servil de los gringos”.