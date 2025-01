José Antonio Kast cuestiona el uso de la figura de Jaime Guzmán por parte de la UDI y asegura que “estaría en republicanos”

Refiriéndose a una eventual primaria, José Antonio Kast criticó la postura de Chile Vamos afirmando que la postura de la coalición es “una contradicción”.

En sus palabras en conversación con radio ADN: “Me parece mal. Si Johannes Kaiser está abierto y la candidata de Chile Vamos dice que quiere una primaria lo más amplia posible, que la haga. No va a ser tan amplia como para incorporar a republicanos, que hemos señalado que son un proyecto distinto. Pero me parece bien que acojan a Rodolfo Carter, a Kaiser, al senador Rojo Edwards. Porque si no, hay una especie de contradicción, queremos una primaria amplia, pero si no viene Kast, no la hacemos”.

Agregando: “Sabiendo que nosotros ya le dijimos que no. O sea, es como una cachetada del payaso”.

La figura de Jaime Guzmán

Con respecto al compromiso de Evelyn Matthei de retomar la senda de Jaime Guzmán en la UDI, Kast fue tajante al decir que sin duda su militancia “estaría en republicanos”.

Y expresó que “Jaime Guzmán era una sola línea y se preguntaba, ¿qué es la centro-derecha? Están los videos de Jaime Guzmán haciéndose preguntas como esa. Identidad, claridad, liderazgo, eso claramente no está (en la UDI)”.

Apuntando que “el liderazgo de la UDI se juega, por ejemplo, en el tema pensiones. Que se abre en diciembre, cuando el presidente de la UDI dice que aquí hay una parte de reparto. Y cuando lo aprietan dice, no, no era reparto lo que quería decir. ¿Dónde está la línea clara? Si eso es lo que uno echa de menos. ¿Por qué el apuro? Jaime Guzmán jamás habría votado a mata caballo una reforma previsional que pueda afectar los próximos 50 años de las personas. Eso es inaceptable”.