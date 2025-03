“Esto no es periodismo, es acoso”: Millie Bobby Brown carga contra reporteros por las críticas a su aspecto físico

La actriz Millie Bobby Brown evidenció sus críticas al periodismo luego de recibir una serie de críticas y comentarios mal intencionados sobre sus aspecto físico durante su paso por alfombras rojas.

“Quiero dedicar un momento a abordar algo que creo que es más grande que yo, algo que afecta a todas las jóvenes que crecen bajo el escrutinio público”, comenzó diciendo la intérprete en un video compartido en sus redes sociales.

“Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí delante del mundo y, por alguna razón, parece que la gente no puede crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si debiera permanecer congelada en el tiempo, como si debiera seguir teniendo el mismo aspecto que en la primera temporada de Stranger Things. Y porque no lo hago, ahora soy un objetivo”, agregó.

Así, la joven de 21 años expresó que muchos periodistas están “desesperados por derribar a las mujeres jóvenes” y comenzó a leer los titulares de algunos medios y los reporteros que los escribieron:

¿Por qué la generación Z, como Millie Bobby Brown, envejece tan mal?», por Lydia Hawken.

¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?», por John Ely.

Millie Bobby Brown confundida con la madre de alguien mientras guía a su hermana pequeña Ava por Los Ángeles’, por Cassie Carpenter.

“Esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos dediquen su tiempo a diseccionar mi cara, mi cuerpo, mis elecciones, es inquietante. ¿Y el hecho de que algunos de esos artículos estén escritos por mujeres? Peor aún”, apuntó la artista.

En este sentido, alegó que Millie Bobby Brown “siempre hablamos de apoyar y elevar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas para conseguir clics”.

De igual manera, señaló que las personas “no pueden soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus términos, no en los suyos”.

Los descargos de Millie Bobby Brown

“Me niego a disculparme por crecer. Me niego a empequeñecerme para encajar en las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer. No me avergonzarán por mi aspecto, por cómo me visto o por cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido”, comentó.

“No solo por mí, sino por todas las niñas que merecen crecer sin miedo a ser destrozadas por el simple hecho de existir”, agregó.