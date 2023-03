Nicolás Jarry se corona campeón del Chile Open 2023: ¿Qué sigue para la primera raqueta nacional?

Nicolás Jarry ha vuelto a la elite del tenis mundial tras superar la sanción a causa de una suspensión por dopaje a principios de 2020 que lo mantuvo alejado del deporte por casi un año. En solo dos semanas, el tenista chileno demostró que está listo para lograr grandes cosas en 2023, lo que lo motiva a recuperar su lugar como el 38° mejor jugador del mundo, como lo fue en julio de 2019.

A comienzos de este año, la actual raqueta número uno de nuestro país, estaba en el puesto 154 del ranking mundial de tenis, muy lejos de poder participar en torneos de la ATP. Sin embargo, no se rindió y luchó en las clasificaciones para lograr ingresar a los eventos principales.

En el Abierto de Australia, superó las clasificaciones y sorprendió al vencer al serbio Miomir Kecmanovic (27°), obteniendo su primera victoria contra un jugador del Top 30 en casi cuatro años. Aunque cayó en el segundo turno ante el prometedor estadounidense Ben Shelton, quien luego llegó a cuartos de final.

Un punto de inflexión para las semanas venideras, estuvo en la clave actuación de Nicolás en la victoria de Chile sobre Kazajistán en la Copa Davis, logrando una victoria por doble 6-2 contra Alexander Bublik (36°) y acercándose al puesto 130 del ranking mundial de tenis.

Aunque tuvo un tropezón en el ATP 250 de Buenos Aires, logró recuperarse en el ATP 500 de Río y demostró que su nivel ya era el de un jugador del circuito grande.

En el torneo carioca venció a Lorenzo Musetti (18°), Pedro Martínez (76°) y Sebastián Báez (35°) en sets corridos, llegando a las semifinales, donde sólo fue detenido por el español Carlos Alcaraz (2°), a quien llevó al tercer set. Sumó 200 puntos y un premio de US$108,000, lo que lo dejó en el puesto 87 del ranking mundial, volviendo al Top 100 después de tres años.

La coronación

Nico Jarry demostró un gran nivel en Rio y ahora vendría Chile Open, un torneo organizado por su familia en su país natal. Allí, continuó con su notable actuación y mostró una madurez tremenda en la cancha. Venció a Juan Pablo Varillas (77°), Diego Schwartzman (37°), Yannick Hanfmann (152°), Jaume Munar (66°) y Tomás Martín Etcheverry (76°) para ganar el título en San Carlos de Apoquindo, el segundo de su carrera después de Bastad 2019. Tras la presea dorada, el nieto de Jaime Fillol logró sumar 250 puntos y un premio de US$97,760.

Esta racha positiva se traducirá en el ranking ATP: aparecerá en el puesto 52 del mundo este lunes 6 de marzo, lo que significa un salto de 35 puestos en una semana, el mayor avance entre los top 100. Asimismo, recuperó 87 lugares desde mediados del mes pasado y 100 desde el puesto en el que comenzó la temporada 2023, cuando estaba 152 del mundo.

Además, el triunfo en la final sobre Etcheverry -que fue el número 50 en arcilla en su carrera- quebró una supremacía del trasandino en los tres encuentros previos: los challengers de Campinas (2021) y Ciudad de México (2022), y el ATP de Córdoba (2022).

“La verdad es que no lo puedo creer, han sido dos semanas increíbles… (el público) me ha dado una energía que me ayudó mucho”, dijo Jarry al recibir el trofeo del Movistar Chile Open 2023. “Ha sido un camino muy largo y estamos aquí. ¡Muchas gracias!”, agregó.

¿Qué viene ahora para el Nico?

Este impresionante salto de 100 lugares en el ranking mundial de tenis en solo un mes y medio lo llevó al puesto 52, lo que le permitirá ingresar a todos los torneos del Tour. Sin embargo el numero uno nacional no podrá estar en el Master de Indian Wells que comienza esta semana, ni tampoco en el Master 1000 de Miami, esto debido a que al momento de clasificación, Jarry aún no poseia el ranking actual, ya que para ambos torneos se tomó en cuenta el de hace 3 semanas atrás.

El actual campeón de Chile Open 2023, debiese jugar este semana el Challenger de Santiago, sin embargo, está en duda su presencia en el certamen a propósito del cansancio prominente que carga el tenista tras estas exitosas semanas en el circuito.