Daniela Viviani, escritora: “No siempre he podido hacer lo que he querido, pero nunca me he sentido limitada por ser mujer”

Daniela Viviani, escritora e ilustradora conversó sobre “Luisa 1912: Feminista del Chile Centenario”, su más reciente publicación, y se refirió a las dificultades que las mujeres siguen teniendo en la sociedad actual.

Viviani comentó que la sociedad se mantiene en la ‘teoría’ y que le falta más práctica. “Se sigue cuestionando la maternidad, nos escandalizamos si una mujer da pecho a su hijo, seguimos con desigualdad de sueldo y educación sexista”, criticó.

Para ejemplificar, la autora hizo una comparación con el Chile de hace cien años: “Las mujeres la tenemos más fácil que en 1912, pero todavía enfrentamos problemas en el ámbito laboral”, sostuvo.

Además, Viviani enfatizó que “no siempre he podido hacer lo que he querido, pero nunca me he sentido limitada por ser mujer”.

“Hay muchos hombres que también nos están apoyando, ya que cuando habla de feminismo, se habla de igualdad de derechos”, destacó Daniela.

Respecto a su libro “Luisa 1912: Feminista del Chile Centenario”, adelantó que se trata de una joven que cumplirá 23 años, a la cual su familia calificó como una “triste y patética solterona”.

La protagonista, cansada de este estilo de vida, se rebela y consigue ayuda para encontrar su camino a la libertad, no sin antes atravesar los duros golpes de la vida.

