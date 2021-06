Don Francisco y su libro ‘Con ganas de vivir’: “Siempre hay momentos en que uno se deprime pero al otro día uno se levanta y lucha por salir adelante”

Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco presentó su libro “Con ganas de vivir”, donde recorre parte de su historia y la vida de su padre como parte de los campos de concentración en la Alemania nazi.

🎙 #AireFresco | @DonFranciscoTV y su libro ‘Con ganas de vivir’: “Mi padre fue el prisionero 27170 en el campo de Buchenwald y fue tomado prisionero dos días después del Kristallnacht. Con esos detalles más lo que me contó mi padre pude reconstruir la historia de un capítulo” pic.twitter.com/RarMqhSv4c

🎙 #AireFresco | @DonFranciscoTV y experiencia como inmigrante: “Sentía que tenía menos derecho, me asustaba cuando tenía que enfrentar ciertas cosas (…) la integración no es fácil, hay que encontrar nuevos amigos, ubicarse en la cultura. La primera etapa es muy difícil” pic.twitter.com/oOtJ87ewQY

🎙#AireFresco | @DonFranciscoTV y su libro ‘Con ganas de vivir’: “En general me he sentido contento con la vida que he podido desarrollar, siempre hay momentos en que uno se deprime pero al otro día uno se levanta y lucha por salir adelante” pic.twitter.com/0YOTka8Lmd

