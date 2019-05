Ana María Arriagada: “Las personas que no hayan ratificado que no quieren ser donantes en una notaría pasarían a ser donantes efectivos”

Según cifras del Ministerio de Salud, urante el primer trimestre de este año los donantes que llegaron al quirófano aumentaron de 22 a 31 en relación a igual periodo de 2018, mientras que los trasplantes casi se duplicaron, pasando de 60 a 106 en el mismo lapso.

Ante esto en Duna en Punto, Ana María Arriagada, presidenta Comisión de Donación y Trasplantes del Colegio Médico y ex presidenta de la Corporación de Trasplantes analizó estos datos.

Sobre esto Arriagada señaló que “el país lo que ha logrado es tener un acceso trasparente a las cifras (…) Nosotros esperábamos algo así”.

Respecto del registro de no donantes, la Comisión de Donación y Trasplantes afirmó que el Minsal dará el plazo de un año y si “las personas que no hayan ratificado que no quieren ser donantes en una notaría pasan a ser parte de los donantes efectivos”.

“Nosotros nos hemos movido entre tasa de 6 a 7 donantes a 10 donantes por millón, esta es la tasa más baja del cono sur”, afirmó.

