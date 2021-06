Javier Macaya: “Estando ad portas de la discusión de la ampliación del Estado de Excepción nosotros hemos transmitido que no estamos disponibles a mantenerlo tal como hasta ahora”

El pesidente de la UDI y diputado comentó que es momento de evaluar “por qué casi el 90% de las personas no tienen su proceso de vacunación completo”, agregando que a los vacunados “tienes que permitírseles mayor libertad”.

“Chile estaña entre los 10 países con más restricciones en el mundo con un proceso de vacunación avanzada. No se trata de decir que no usen mascarillas, al contrario”.

Agregando que “los lugares abiertos tienen que ser considerados seguros y aumentar los aforos”.

El diputado también comentó que “ha pasado más de un año en el que las cuarentenas no pueden ser la única medida. Invertir en mascarillas, en ampliar aforos (…) Más del 90% de las personas en las UCI no tienen su proceso de vacunación completa y están en su derecho y entiendo la cuarentena frente a esas personas, pero no de las ya vacunadas. Y no se trata de que no se cuiden, las medidas como mascarilla, distanciamiento y lavado de manos, son medidas que llegaron para quedarse”.

Agregando que “no es lo mismo hacer una cuarentena en las distintas comunas y hay que abrir la vacunación a todos los grupos. En esto tenemos que avanzar (…) No podemos ser el país con mejores indicadores de vacunación en Latinoamérica y el con mayor restricciones, eso no conversa”.

Sobre la decisión de que el presidente Sebastián Piñera no realice la gira a Europa, Macaya comentó: “Después del anuncio de cuarentenas parece contradictorio que el presidente viaje, es razonable la decisión que se toma, es una buena señal”.