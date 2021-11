Matías Walker, diputado DC: “Mi voto está más cerca de Gabriel Boric, pero para eso tiene que dar señales a nuestro electorado”

Matías Walker, diputado y senador electo de la DC, se refirió al eventual apoyo de este partido a la candidatura de Gabriel Boric.

#DunaEnPunto | @matiaswalkerp: “El resultado a nivel nacional para la DC no es bueno, ni para Nuevo Pacto Social. Yasna Provoste no buscó una carta presidencial, se la pedimos (…) Fue lamentable que Paula Narvaéz no haya entregado ni un gesto a quien ganó la primaria” pic.twitter.com/hlTL343TnU

— Radio Duna (@RadioDuna) November 23, 2021