Diego Ibáñez reconoce que se podría haber hecho más en estos dos años de gobierno: “Lamentablemente tenemos un Congreso en el que tenemos minoría”

En Duna en Punto, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, se refirió a la unión con Revolución Democrática como partido único y los dos años del gobierno de Gabriel Boric.

