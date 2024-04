Ministro Cordero y medida tomada por abogado para que CDE no acceda a mensajes de Hermosilla: “No veo una amenaza actual que justifique un recurso de protección”

En Duna en Punto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a las críticas formuladas por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier y recurso de protección para que CDE no tenga acceso a chats de Hermosilla

En el programa “Sin Maquillaje”, el edil aseveró que “él me prejuzgó, él habló de que ya habían encontrado acciones ilícitas, antes del juicio, ya me condenó”.

“Esta es una operación y el caballero es del Frente Amplio, el caballero tiene su historia, entonces uno dice, ¿a qué se debe esto?”, interpeló el alcalde.

Ante esto, Cordero aseveró que “son impertinentes y equívocas que desconocen cómo funciona el Consejo de Defensa del Estado (…) Desacreditar instituciones pareciera ser un recurso simple para situaciones complejas”.

Respecto del recurso del protección que interpuso el amigo de Luis Hermosilla, Mario Vargas, para que CDE no tenga acceso a los chats de su cliente, el ministro señaló: “No veo cuál es la plausibilidad y amenaza en este momento”.

“El secreto profesional no cubre los delitos. No logro entender muy bien, salvo que sea una extremada prevención por parte del abogado que interpuso el recurso”, afirmó. “Yo no veo una amenaza actual que justifique un recurso de protección” , sostuvo.