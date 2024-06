Raúl Soto y posible nuevo retiro: “Es una forma distinta de respaldar la reforma de pensiones del Ejecutivo que está bastante congelada, y creemos que es necesario patear el tablero para que se pueda avanzar en su tramitación”

En Duna en Punto, el diputado del PPD, Raúl Soto se refirió a la propuesta de nuevo retiro de pensiones y a la crítica de la ministra de Interior, Carolina Tohá, a parlamentarios de ese partido que no apoyaron la votación en general del proyecto que modifica Ley Antidiscriminación.

Respecto de la propuesta de un nuevo retiro, afirmó que “es un llamado de atención al sistema político completo que ha fracasado en sacar una reforma de pensiones (…) Es una posición de la bancada de diputados del PPD”.

“Es una forma distinta de respaldar la reforma de pensiones del ejecutivo que está bastante congelada, y creemos que es necesario patear el tablero para que se pueda avanzar en su tramitación”, sostuvo.

Al ser consultado de la crítica de la ministra de Interior a parlamentarios de ese partido que no apoyaron la votación en general del proyecto que modifica Ley Antidiscriminación, afirmó: “la ministra Tohá se equivocó, probablemente yo también fui muy duro en los términos que respondí pero me molesta que no se pregunte a los parlamentarios las razones”.