Gabriel Boric y reducción de parlamentarios: “Me parece una medida apresurada que tenía más ánimos de sacar aplausos de la galucha que una intención real”

“Me parece una medida apresurada que tenía más ánimos de sacar aplausos de la galucha que una intención real“, aseguró, en Hablemos en Off, el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, respecto de la reducción de parlamentario propuesta por el presidente Sebastián Piñera .

Según el anuncio del mandatario, en la Cuenta Pública del sábado, se busca bajar de 155 a 120 el número de diputados, así como también bajar los actuales 43 senadores a un total de 40.

Ante esto, el diputado señaló que si bien no están cerrados a debatir esta medida, “la propuesta que nosotros habíamos hecho en el programa que presentamos en la candidatura de Beatriz Sánchez fue reducir los parlamentarios cambiando el actual sistema del Congreso para pasar a uno unicameral porque nos parece más eficiente”.

Sobre esto, en Duna en Punto, el senador PS José Miguel Insulza sostuvo que “a mí me pareció más bien demagógica. Tenemos que conversar cuántos parlamentarios se necesitan, cuantos tienen que haber y por cierto, dicho sea de paso, también estoy dispuesto a discutir de remuneraciones”.

Respecto de la situación política del país, Boric afirmó que “si no tenemos una vocación mayoritaria vamos a seguir atrincherados en un 20%, que no alcanza para gobernar (…) El 60% decide no ir a votar porque no se siente interpretado por quienes estamos interpretando la música, que somos nosotros”.