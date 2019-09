Carlos Montes por elección presidencial: “Lo que le falta a la oposición es caracterizar bien y levantar iniciativas políticas”

“Lo que le falta a la oposición es caracterizar bien y levantar iniciativas políticas”, aseguró en Hablemos en Off el senado PS, Carlos Montes.

Esto tras los dichos de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que afirmó a El Informante que “yo no ando buscando ser candidata, no quiero ser candidata y no voy a ser candidata”.

Respecto de esto, Montes señaló que “creo que ella quiere vivir en otro país “.

Según el senador, que en la oposición “tenemos que producir un liderazgo distinto, que no esté preinstalado sino que del conjunto de candidatos que se están perfilando”.