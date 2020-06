Covid-19: El manejo de la pandemia sin derecho al error

Son varias las conclusiones que se están sacando después de la salida de Jaime Mañalich como ministro de Salud y el reemplazo de Enrique Paris en la cartera.

En Hablemos en Off, Matías del Río dijo que este cambio “venía fraguándose hace un mes. Mañalich había expresado su voluntad de salir del gabinete y se le había pedido que siguiera porque los analistas decían que no era bueno cambiar a alguien en medio de la tormenta. Mañalich con sus pro y contras, tiene un carácter bien fuerte y cuesta trabajar con él y aunar trabajos en equipos y él mismo sentía que se necesitaban otros aires y tiempos”.

Y agregó, “se encerró mucho en sí mismo, con el consejo asesor se juntaba cada tres semanas… La conferencia de prensa de Paris fue un cambio total, desde la puesta en escena en adelante”.

Nicolás Vergara acotó, “más que centrarnos en Mañalich, vimos muy poco a otros. Hubo un error del gobierno en dejar la vocería política y sanitaria en manos de Mañalich. Hubo muy poca política y quedó en manos de Mañalich el manejo. No podías dejar el manejo total de la pandemia en manos de él.

Y agregó, “si algo uno ha a prendido, es que las percepciones se alimentan de análisis simples y sacan conclusiones fáciles. Hay quienes plantean que la llegada de Paris cambia todo y yo creo que eso es cometer un error”.

Y expresó, “en una crisis como esta, en la que la prueba y el error es fundamental, cuando el error no está permitido, no se entiende como parte de la lógica, hay un problema serio. Ojalá que a Paris le entreguemos el derecho al error. Ojalá tuviéramos un acuerdo nacional para permitir el error”, agregando, “permitamos el error porque aquí lo único que vamos a llegar a saber es cual fue la estrategia menos mala, porque no vamos a tener una estrategia perfecta”