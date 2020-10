Fuad Chahín y fracaso en el acuerdo de primarias en la oposición: “Lo de ayer fue muy decepcionante, fue un papelón nuevamente. Me parece que no aprendemos nada”

Tras dos intensas jornadas, la oposición no logró acuerdo para realizar primarias legales conjuntas de cara a las elecciones municipales y de gobernadores regionales programadas para abril del 2021, resultado que sí alcanzó Chile Vamos.

En Duna en Punto, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseveró que “pese a que le conviene más a Chile Vamos, yo hubiese preferido, en términos de una buena calidad de la política, que la oposición llegara a un acuerdo”.

Sobre esto, en Hablemos en Off, el presidente de la DC, Fuad Chahín, aseveró:

#HablemosEnOff | @fchahin tras no lograrse un acuerdo para participar en las primarias de alcaldes y gobernadores: “Lo de ayer fue muy decepcionante, fue un papelón nuevamente. Me parece que no aprendemos nada”@PDC_Chile pic.twitter.com/CtcW6bdBBH

