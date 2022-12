Marcos Barraza: “Me parece que el Acuerdo para Chile, desde el punto de vista del estándar democrático que tenía la CC anterior, es insuficiente (…) Sin embargo, hay espacio para mejoras”

En Hablemos en Off, Marcos Barraza, ex convencional del PC y ex ministro de Desarrollo Social, se refirió al Acuerdo para Chile, con el que comienza un nuevo proceso constituyente.

#HablemosEnOff @MarcosBarrazaG y nuevo acuerdo constitucional: “Sería positivo fortalecer el mecanismo de participación social, por ejemplo, que los contenidos que evacúe la comisión de expertos para el consejo constitucional sean divulgados y conocidos ciudadanamente” pic.twitter.com/nYr5mtzXAv — Radio Duna (@RadioDuna) December 20, 2022

#HablemosEnOff @MarcosBarrazaG“Me parece que el Acuerdo para Chile, desde el punto de vista del estándar democrático que tenía la CC anterior, es insuficiente (…) Sin embargo, hay espacio para mejoras” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/z2ldUTlGCj — Radio Duna (@RadioDuna) December 20, 2022

#HablemosEnOff @MarcosBarrazaG “Nosotros (el PC) vamos a concurrir al acuerdo, en eso no hay ninguna duda. Somos un partido serio, cuando comprometemos la palabra, a diferencia de otros partidos, la cumplimos”https://t.co/Oz6xkdGdtU pic.twitter.com/5ZXjPfemQ1 — Radio Duna (@RadioDuna) December 20, 2022