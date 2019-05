Ministro vocero de la Corte Suprema por “operadores judiciales”: “Cuando uno postula se le acercan personas a ofrecer gestiones porque conocen a senadores o al presidente”

Lamberto Cisternas, ministro vocero de la Corte Suprema, comentó las recientes polémicas que han afectado al Poder Judicial, especialmente la nominación por parte del gobierno para que Dobra Lusic presida la corte y las críticas que han surgido por operaciones judiciales que se le vinculan.

“De haberse conocido los antecedentes que han ido surgiendo, a lo mejor la votación habría sido diferente. Podría no haber llegado a incluirse en la quina o tener unos votos menos”, explicó respecto al proceso de selección de cinco postulantes por parte de la Corte para que el presidente defina la nominación de uno. “La evaluación no la pudimos hacer porque no teníamos los antecedentes”, añadió.

Sobre la información que indica que Dobra Lusic realizó gestiones para que John Campos fuera nombrado como notario interino en la 5° Notaría de San Miguel, y sobre este tipo de “operaciones judiciales”, Cisternas indicó que “cuando uno postula se le acercan personas a ofrecer algunas gestiones porque ellos conocen a algún senador o al Presidente de la República, entonces uno tiene que ver si acepta o no acecta estos apoyos”.

“La cosa de operadores propiamente tal, yo no lo conozco, no sé si eso funcionará así. Pero existen estos ofrecimientos y uno tiene la posibilidad de decir ‘no, muchas gracias’ (…) En el caso mío, nadie me dijo nada ni me exigió nada. Pero esa es la realidad. No podría decirles que no sucede nunca, porque sí sucede. Es uno el que tiene que seleccionar y saber si el otro lo está haciendo en buena onda o para obtener algo”, reveló.

Revisa la entrevista completa: