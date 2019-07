Heraldo Muñoz y su idea de ampliar la ley de lobby a partidos políticos: “No es que no dialoguen, sino que tiene que quedar registrado”

El excanciller y presidente del PPD, Heraldo Muñoz, se refirió a su iniciativa de ampliar la ley de lobby a presidentes y secretarios generales de partidos políticos.

Muñoz se respaldó en su propia experiencia para argumentar que han existido solicitudes de una empresa minera o una asociación de bancos, “y no he otorgado las reuniones, porque me ha parecido que hay un vacío en la ley de lobby, donde debieran estar los presidentes y secretarios generales de partidos, de modo que cuando haya solicitudes de personas que tienen intereses particulares, que promueven sus intereses, eso quede registrado”.

“El punto no es que no dialoguen, sino que tiene que quedar registrado, de manera que todo el mundo sepa a qué vienen, por qué propósitos, y eso sea transparente”, comentó.

El timonel del PPD dijo que la idea tiene el respaldo de su bancada y que ya ha escuchado algunos comentarios positivos desde otros partidos.

Por otra parte, respecto a los polémicos dichos del senador Navarro en contra del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, Muñoz le bajó el perfil y dijo que “esa conferencia no es tan importante y ha estado declinando en los últimos años”. Aunque reconoció que los representantes chilenos “no estuvieron a la altura, por último, para defender a una compatriota”.

Finalmente, en cuanto a una eventual candidatura presidencial, expresó: “Estoy relativamente posicionado, pero no tengo ninguna intención de declararme candidato a nada”.