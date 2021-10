Guillermo Ramírez: “No tengo ningún problema que Sebastián Sichel y José Antonio Kast en lo debates que vengan marquen sus diferencias, pero sin golpes bajo la cintura”

En Nada Personal, el diputado UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a la decisión de miembros del gremialismo de apoyar la candidatura de José Antonio Kast.

“Hemos pedido a ambos candidatos que digan hoy que si gana el otro lo van a apoyar en segunda vuelta. No podemos cometer el error de la izquierda”, aseveró el parlamentario.

Asimismo, aseveró que “no tengo ningún problema que Sebastián Sichel y José Antonio Kast en lo debates que vengan marquen sus diferencias, pero sin golpes bajo la cintura. Lo que necesitamos para vencer a Gabriel Boric en segunda vuelta es unidad”.

Guillermo Ramírez por Sichel vs Kast “Si alguno de los dos no tiene el espíritu de trabajar unidos, de defender la libertad y terminen haciéndole con sus campañas el juego a la izquierda, me parece razonable que hayan algunos que abandonen el buque. Aunque aún se puede salvar” pic.twitter.com/jnzDU2Gwlv

