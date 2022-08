Fuad Chahín por querella en su contra con hechos falsos: “Hay un grupo que le incomodamos dentro del partido, que busca persecución disciplinaria y han llegado a este límite de acción penal”

Fuad Chahín, se refirió a querella que presentó la DC en su contra por su administración mientras fue presidente de este partido político, pero que recientemente fue retirada.

💬 #NadaPersonal | @fchahin por desistimiento de querella en su contra: “Las mentiras tienen piernas cortas, los hechos en los que se fundaban eran falsos. Aquí era evidente una operación política (…) No tengo por qué no creerle al presidente del partido cuando dice no sabía” pic.twitter.com/uLGXeYIaSd

— Radio Duna (@RadioDuna) August 10, 2022